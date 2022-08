Ultime Notizie Roma del 11-08-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio I ribelli filorussi in donbass annunciano che si è verificato un incidente presso un birrificio con una fuoriuscita di ammoniaca donna e se il Ministero delle situazioni di emergenza della sedicente Repubblica di Donetsk sostiene che la fuoriuscita si sia verificata a seguito di un attacco Ucraina un britannico di 38 anni ha in sé Davis accusato di aver fatto parte della famigerata cellula dell’isis conosciuta come eBay è stato arrestato nel Regno Unito I’m Davis conosciuto anche come Igea di Paul è arrivato all’aeroporto di Luton dopo essere stato rilasciato da un carcere turco dove sta scontando una condanna a 7 anni e mezzo per appartenenza il gruppo terroristico Durante il processo Davis negato di far parte dei cosiddetti Mythos chiamati così per l’accento britannico ...