Signorini parla di Ilary Blasi e un suo ex vippone svela un retroscena su Noemi Bocchi (Di giovedì 11 agosto 2022) Il gossip dell'estate continua a tenere banco e proprio nelle ultime ore Alfonso Signorini – raggiunto da Il Messaggero – ha parlato di Ilary Blasi. "Sì, l'ho incontrata. Ha pubblicato molte foto dal lago di Braies ed è a Cortina. L'ho vista e ci sentiamo. Come sta? L'ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Perché ha scelto Cortina? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile". E ancora: "La montagna riempie di energie, è una ricarica per corpo e spirito. La pandemia ha fatto aumentare il numero di persone che hanno scelto la montagna, invece del mare. Di certo, coccola. La montagna ti abbraccia, ti fa sentire un po' più protetto. E questo, anche psicologicamente, è impattante. Favorisce il pensiero e, se non la meditazione, sicuramente la ...

