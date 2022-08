sportli26181512 : Sampdoria in coda per Pellegrini: con la Juventus è finita, ma l'Atalanta...: Qualcuno considera già virtualmente f… -

Calciomercato.com

... 19° LECCE: ha ceduto i vari Gabriel, Mayer e, cioè l'ossatura della squadra che lo scorso ... ma l'esperienza dello scorso anno potrà portarla a non commettere gli stessi errori; 15°: ...... Spezia - Brescia, Spal - Genoa, Bari - Parma, Monza - Udinese,- Ascoli, Bologna - ... Per i padroni di casa doppietta di Gudmundsson , due assist di, al quale risponde nel recupero ... Sampdoria in coda per Pellegrini: con la Juventus è finita, ma l'Atalanta... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Cessione Sampdoria, Parodi: gli arabi si "alleano" con RedStone. Lo scenario dopo l'acquisto da parte degli anglo-americani ...