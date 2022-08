Salvata una giovane bloccata fuori itinerario sul Sentiero Spinotti a Forni Avoltri (Di giovedì 11 agosto 2022) La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla.Guardia di Finanza e all’elicottero della Protezione Civile hanno tratto in salvo una ventunenne friulana che era rimasta “incrodata” (ovvero bloccata tra le rocce senza riuscire più a scendere né salire da quel punto) a margine del Sentiero attrezzato Riccardo Spinotti (che si sviluppa sulle propaggini meridionali di un avancorpo del Monte Coglians). La giovane stava affrontando il percorso in discesa assieme al fratello minorenne quando si è calata verso la.scaletta terminale lungo un canale sbagliato, rimanendo bloccata. Il fratello diciassettenne, per cercare aiuto e riuscire ad effettuare la chiamata di soccorso al Nue112, si è spostato verso il rifugio Lambertenghi e anche oltre, richiamando l’attenzione di una guida ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 agosto 2022) La stazione diAvoltri del Soccorso Alpino assieme alla.Guardia di Finanza e all’elicottero della Protezione Civile hanno tratto in salvo una ventunenne friulana che era rimasta “incrodata” (ovverotra le rocce senza riuscire più a scendere né salire da quel punto) a margine delattrezzato Riccardo(che si sviluppa sulle propaggini meridionali di un avancorpo del Monte Coglians). Lastava affrontando il percorso in discesa assieme al fratello minorenne quando si è calata verso la.scaletta terminale lungo un canale sbagliato, rimanendo. Il fratello diciassettenne, per cercare aiuto e riuscire ad effettuare la chiamata di soccorso al Nue112, si è spostato verso il rifugio Lambertenghi e anche oltre, richiamando l’attenzione di una guida ...

