Pontecagnano Faiano, aperte nuove graduatorie per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Pontecagnano ha rilanciato l’avviso pubblico attraverso il quale la Regione Campania consente a tutti i soggetti in possesso degli appositi requisiti, di presentare domanda tramite al fine di essere inseriti nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP. L’istanza dovrà essere presentata anche laddove gli interessati siano già presenti in altri elenchi.Fino alle ore 14:00 del 30 Settembre 2022, sarà possibile caricare la propria domanda, autenticandosi con SPID, CIE o CNS, ai sensi della normativa vigente. Le richieste possono essere compilate unicamente tramite procedura on line, sulla Piattaforma telematica della Regione Campania a cui si accede tramite il link erp-territorio.regione.campania.it o collegandosi al ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune diha rilanciato l’avviso pubblico attraverso il quale la Regione Campania consente a tutti i soggetti in possesso degli appositi requisiti, di presentare domanda tramite al fine di essere inseriti nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relativedegli aventi diritto all’assegnazione di alloggi ERP. L’istanza dovrà essere presentata anche laddove gli interessati siano già presenti in altri elenchi.Fino alle ore 14:00 del 30 Settembre 2022, sarà possibile caricare la propria domanda, autenticandosi con SPID, CIE o CNS, ai sensi della normativa vigente. Le richieste possono essere compilate unicamente tramite procedura on line, sulla Piattaforma telematica della Regione Campania a cui si accede tramite il link erp-territorio.regione.campania.it o collegandosi al ...

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Cameriere di sala: Ristorante Pizzeria in zona Pontecagnano Faiano ricerca camerieri di sala prevale… - VincentMele92 : Una spiaggia di Pontecagnano Faiano, vicino #Salerno. Questi gabbiani, che stanno a mare, hanno perduto la compagna… - VincentMele92 : @ediemilia Fa bene ai polmoni. Respirare iodio a pieni polmoni è salutare per le vie respiratorie. Ad ogni modo la… - CSVSalerno : Martedì 9 agosto 2022 ritorna come di consueto la notte di San Lorenzo al Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Fa… - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Delirio a Pontecagnano Faiano. Travolge un cliente davanti ad un bar poi sfonda le vetrine. Fermato 42enne -