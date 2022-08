“Per niente al mondo”, l’opera seconda di Ciro D’Emilio (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA – Quando ti portano via il tuo sogno, puoi accettarlo o diventare un altro. Senza mai tornare indietro, per niente al mondo. Dal prossimo 15 settembre arrivera’ in tutte le sale cinematografiche italiane con Guido Caprino. Nel cast figurano anche Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, Antonella Attili e Valentina Carnelutti. Una produzione Vision Distribution e Lungta film, in collaborazione con Sky e Rai Cinema. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA – Quando ti portano via il tuo sogno, puoi accettarlo o diventare un altro. Senza mai tornare indietro, peral. Dal prossimo 15 settembre arrivera’ in tutte le sale cinematografiche italiane con Guido Caprino. Nel cast figurano anche Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, Antonella Attili e Valentina Carnelutti. Una produzione Vision Distribution e Lungta film, in collaborazione con Sky e Rai Cinema. L'articolo L'Opinionista.

