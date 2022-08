Monza | ufficiale anche Marì | dodicesimo acquisto dei brianzoli di Berlusconi

(Di giovedì 11 agosto 2022) “nuovodell’estate del: ecco Pablo Marí. Il difensore spagnolo arriva dall’Arsenal a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nel gennaio 2020 comincia l’avventura all’Arsenal, dove gioca due anni, vincendouna FA Cup. A portarlo in Italia è l’Udinese, che lo acquista a titolo temporaneo nel gennaio 2022. In Friuli si conferma difensore di grande valore e gioca 15 partite, segnando due gol. In Serie A continuerà a giocare con la maglia del, dove porta esperienza e personalità. Benvenuto Pablo!”. Questa è la parte più rilevante del recente comunicatodel, società che ha annunciato l’approdo di Pabloin Brianza. Dai Gunners, in Premier League, ...

Attraverso il proprio sito, la Ssc Napoli ha comunicato l'elenco delle partite per la stagione 2022/2023 in cui sarà ...Lecce Spezia Bologna Sassuolo Empoli Udinese Cremonese H. Verona ...