Lulù Selassié infiamma il web con una sorpresa: “In attesa del mio primo singolo” (VIDEO) (Di giovedì 11 agosto 2022) Lulù Selassié ammalia i fan con una speciale sorpresa: ecco le parole dell’ex gieffina rilasciate sui social Lulù Selassiè è diventata una dei volti più amati e seguiti nel mondo dello spettacolo. La sua dolcezza ha ammaliato intere generazioni durante la sua partecipazione al noto reality show di Canale 5. Lulù insieme alle sorelle Clarissa e Jessica hanno partecipato come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia è durata fino al gran finale dove è riuscita a posizionarsi al quarto posto. Lulù però ha lasciato il segno ed è amatissima da tantissimi fan in tutta Italia. L’amata Selassiè ogni giorno riceve tantissimo affetto da parte dei fan che continuano a sostenerla e supportarla in ogni avventura. Dopo la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022)ammalia i fan con una speciale: ecco le parole dell’ex gieffina rilasciate sui socialSelassiè è diventata una dei volti più amati e seguiti nel mondo dello spettacolo. La sua dolcezza ha ammaliato intere generazioni durante la sua partecipazione al noto reality show di Canale 5.insieme alle sorelle Clarissa e Jessica hanno partecipato come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia è durata fino al gran finale dove è riuscita a posizionarsi al quarto posto.però ha lasciato il segno ed è amatissima da tantissimi fan in tutta Italia. L’amata Selassiè ogni giorno riceve tantissimo affetto da parte dei fan che continuano a sostenerla e supportarla in ogni avventura. Dopo la ...

