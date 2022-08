Lobotka: “Non vedo l’ora di iniziare. Tra i nuovi acquisti, ce n’è uno che mi ha sorpreso” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Mi sento molto bene, nei due ritiri è stato un lavoro molto duro. Possiamo dire di aver raggiunto un’ottima condizione fisica”. “Ci sono stati molti cambi in questa stagione. Sono arrivati molti giocatori che permettono di cambiare anche a partita in corso, La rosa è abbastanza lunga per poter permettere a Spalletti di affrontare la stagione”. “Non soltanto un calciatore mi ha impressionato dei nuovi acquisti. Se devo parlare singolarmente, Kvara mi ha sorpreso e che somiglia per certi aspetti a Insigne, in altri aspetti è diverso. Kim e Ostigard sono ottimi calciatori. Tutti ci daranno una mano in questa stagione”. “Ci tengo a precisare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Il centrocampista del Napoli, Stanislav, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Mi sento molto bene, nei due ritiri è stato un lavoro molto duro. Possiamo dire di aver raggiunto un’ottima condizione fisica”. “Ci sono stati molti cambi in questa stagione. Sono arrivati molti giocatori che permettono di cambiare anche a partita in corso, La rosa è abbastanza lunga per poter permettere a Spalletti di affrontare la stagione”. “Non soltanto un calciatore mi ha impressionato dei. Se devo parlare singolarmente, Kvara mi hae che somiglia per certi aspetti a Insigne, in altri aspetti è diverso. Kim e Ostigard sono ottimi calciatori. Tutti ci daranno una mano in questa stagione”. “Ci tengo a precisare ...

