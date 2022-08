Letta: "La scuola davanti a tutto. Investiremo 10 miliardi in 5 anni" (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per le elezioni del 25 settembre. Per noi davanti a tutto, trasversalmente, ci sarà la scuola, con il piano 'Conoscere è potere', con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5 anni". A ribadirlo è Enrico Letta che sui social sottolinea anche: "Quando si parla di 'democrazia a rischio' ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l'Italia, oggi è la scuola. Luca Serianni nella sua lezione di congedo lo disse con le parole forse più belle, rivolte agli studenti della Sapienza: 'Voi per me siete lo Stato'. E la scuola è dove formiamo gli italiani di domani". ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "Stiamo definendo gli ultimi dettagli del nostro programma per le elezioni del 25 settembre. Per noi, trasversalmente, ci sarà la, con il piano 'Conoscere è potere', con cui vogliamo investire 10 miliardi di euro in 5". A ribadirlo è Enricoche sui social sottolinea anche: "Quando si parla di 'democrazia a rischio' ci si concentra solo sulle riforme istituzionali o sui regolamenti parlamentari. Sono interventi utili e necessari, ci mancherebbe. Ma la riforma prioritaria, una cura per l'Italia, oggi è la. Luca Serinella sua lezione di congedo lo disse con le parole forse più belle, rivolte agli studenti della Sapienza: 'Voi per me siete lo Stato'. E laè dove formiamo gli italiani di domani". ...

