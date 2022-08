Letizia Ortiz e Felipe di Spagna: la vacanza a Maiorca che rasserena i sudditi (Di giovedì 11 agosto 2022) Affiatati e rilassati: così appaiono i sovrani di Spagna e le loro figlie a Palma di Maiorca. Un quadretto rassicurante dopo le burrasche e i guai che hanno travolto negli ultimi tempi la famiglia reale iberica Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022) Affiatati e rilassati: così appaiono i sovrani die le loro figlie a Palma di. Un quadretto rassicurante dopo le burrasche e i guai che hanno travolto negli ultimi tempi la famiglia reale iberica

Media2Wizz : Letizia Ortiz - Cierre de telediario - pecora1534 : RT @vogue_italia: Da Letizia Ortiz ad Amal Clooney e Sara Sampaio, come indossare la tuta elegante e risolvere qualsiasi look da invitata ??… - vogue_italia : Da Letizia Ortiz ad Amal Clooney e Sara Sampaio, come indossare la tuta elegante e risolvere qualsiasi look da invi… - fashiongenus : Letizia Ortiz e famiglia: a Maiorca con l'ex regina Sofia e Irene di Grecia - infoitcultura : Serata reale tra donne: Letizia Ortiz e le figlie Lenora e Sofia in miniabiti Zara -