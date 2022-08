Kevin Chiappalone è indagato per essere andato a combattere in Ucraina. Il mercenario italiano si difende: “Non l’ho fatto per i soldi” (Di giovedì 11 agosto 2022) Kevin Chiappalone è indagato per essere andato in Ucraina a combattere con la resistenza. Nelle ultime ore, la sua storia p diventata di dominio pubblico, così il ragazzo ha deciso di difendersi rilasciando un’intervista all’Ansa. Kevin Chiappalone è indagato per essere andato a combattere in Ucraina Kevin Chiappalone, è di Genova e ha 19 anni il primo indagato per essere andato a combattere in Ucraina con la resistenza. Simpatizzante del movimento di estrema destra CasaPound, il giovane è accusato di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022)perincon la resistenza. Nelle ultime ore, la sua storia p diventata di dominio pubblico, così il ragazzo ha deciso dirsi rilasciando un’intervista all’Ansa.perin, è di Genova e ha 19 anni il primoperincon la resistenza. Simpatizzante del movimento di estrema destra CasaPound, il giovane è accusato di ...

