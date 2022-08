Ilary Blasi si sta facendo consolare da un ex di Giulia De Lellis? (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex della De Lellis con Ilary Blasi? Dopo la separazione con Francesco Totti si sta parlando sempre più spesso di Ilary Blasi. A lei, infatti, già da qualche settimana si stanno associando dei flirt che si sono, alla fine, rivelati falsi. Possiamo citare quello presunto con Antonino Spinalbese ma anche quello con Cristiano Iovino. Quest’ultimo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex della Decon? Dopo la separazione con Francesco Totti si sta parlando sempre più spesso di. A lei, infatti, già da qualche settimana si stanno associando dei flirt che si sono, alla fine, rivelati falsi. Possiamo citare quello presunto con Antonino Spinalbese ma anche quello con Cristiano Iovino. Quest’ultimo L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : “Con lui si consola”. Ilary Blasi chi è il nuovo famoso amico: muscoli e tutto tatuato - #consola”. #Ilary #Blasi… - glooit : Ilary Blasi torna all’università e si fa consolare da un ex di Giulia De Lellis: l’indiscrezione leggi su Gloo… - inlovewithande : ao stanotte ho letteralmente sognato di essere a casa di Totti e Ilary Blasi, di essere loro ospite e che entrambi… - ParliamoDiNews : “Si consola con lui”. Ilary Blasi, ecco il nome del ‘nuovo amico’: bello, giovane ed ex di due donne vip - Notizie… - lacittanews : Non c'è pace per Ilary Blasi. E’ un susseguirsi di notizie nefaste per la bella conduttrice dopo la separazione da… -