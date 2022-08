I faccendieri del calcio giovanile (Di giovedì 11 agosto 2022) Intorno alle «baby promesse» del pallone prospera un calcio mercato con procuratori-faccendieri che assecondano le ambizioni dei genitori. E nel meccanismo, per accedere alle categorie più importanti, si pagano «premi» fino a 20 mila euro. È un business con pesanti ricadute psicologiche per bambini e ragazzi. Schiacciati dalle aspettative familiari e magari illusi di possedere un talento che non hanno. «Mio figlio ha 14 anni, è un terzino sinistro, ma può coprire tutta la fascia. Un giorno, mentre stavamo facendo uno stage vicino a dove abito, un signore si avvicina e mi dice che Marco ha le capacità per fare un salto di qualità. Mi avrebbe aiutato lui: avrebbe fatto una presentazione, una sorta di curriculum, e l’avrebbe portata alle più grandi società con cui aveva rapporti. Il costo, 1.500 euro». Incontriamo il padre di Marco in un piccolo stadio ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 agosto 2022) Intorno alle «baby promesse» del pallone prospera unmercato con procuratori-che assecondano le ambizioni dei genitori. E nel meccanismo, per accedere alle categorie più importanti, si pagano «premi» fino a 20 mila euro. È un business con pesanti ricadute psicologiche per bambini e ragazzi. Schiacciati dalle aspettative familiari e magari illusi di possedere un talento che non hanno. «Mio figlio ha 14 anni, è un terzino sinistro, ma può coprire tutta la fascia. Un giorno, mentre stavamo facendo uno stage vicino a dove abito, un signore si avvicina e mi dice che Marco ha le capacità per fare un salto di qualità. Mi avrebbe aiutato lui: avrebbe fatto una presentazione, una sorta di curriculum, e l’avrebbe portata alle più grandi società con cui aveva rapporti. Il costo, 1.500 euro». Incontriamo il padre di Marco in un piccolo stadio ...

