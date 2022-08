Guida alla Juventus 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 11 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 4° Chi in più: Angel Di Maria (svincolato), Paul Pogba (Manchester United), Gleison Bremer (Torino), Nicolò Rovella (Genoa), Nicolò Fagioli (Cremonese), Federico Gatti (Frosinone), Filip Kostic (Eintracht Francoforte); Chi in meno: Paulo Dybala (Roma), Matthijs De Ligt (Bayern Monaco), Giorgio Chiellini (Los Angeles FC), Aaron Ramsey (Nizza), Federico Bernardeschi (Toronto), Alvaro Morata (Atletico Madrid); Una statistica interessante della scorsa stagione: Laè stata solo la dodicesima squadra del campionato per altezza degli interventi difensivi. Un dato che fotografa la strategia adottata la passata stagione in fase di non possesso. Il 28 maggio 2021 sul profilo Twitter dellasono apparsi in successione due tweet all’apparenza misteriosi. Il primo era un’immagine di quelli che, a prima ...