Golf: buon primo giro di Filippo Celli, è quinto all’ISPS Handa World Invitational. Ewen Ferguson scappa subito (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è portato a conclusione il primo giro dell’ISPS Handa World Invitational presented by AVIV Clinics 2022, torneo del DP World Tour che si gioca in contemporanea con l’evento co-sanzionato da Ladies European Tour e LPGA Tour che porta lo stesso nome. Sui due percorsi del caso, il Galgorm Castle e il Massereene, la leadership è dello scozzese Ewen Ferguson, che con due eagle e cinque birdie si trasforma in dominatore del Galgorm Castle: -9 e già 4 colpi di vantaggio su tutti sul par 70 dell’Irlanda del Nord. Terzetto al secondo posto, con tutti uomini che si sono misurati con il Massereene: lo spagnolo Borja Virto, lo svedese Felix Palson e l’inglese Richard Bland. Per loro, come detto, score di -5, e sempre con giri bogey free. In casa Italia le ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è portato a conclusione ildell’ISPSpresented by AVIV Clinics 2022, torneo del DPTour che si gioca in contemporanea con l’evento co-sanzionato da Ladies European Tour e LPGA Tour che porta lo stesso nome. Sui due percorsi del caso, il Galgorm Castle e il Massereene, la leadership è dello scozzese, che con due eagle e cinque birdie si trasforma in dominatore del Galgorm Castle: -9 e già 4 colpi di vantaggio su tutti sul par 70 dell’Irlanda del Nord. Terzetto al secondo posto, con tutti uomini che si sono misurati con il Massereene: lo spagnolo Borja Virto, lo svedese Felix Palson e l’inglese Richard Bland. Per loro, come detto, score di -5, e sempre con giri bogey free. In casa Italia le ...

OA_Sport : Filippo Celli non smette di sognare nel suo periodo positivo: è quinto dopo il primo giro all'ISPS Handa World Invi… - MocciaroTommaso : @Fyrminey @Simon____e @ilsognoviola dopo questa ti posso dire che sei un buon intenditore di golf - Den96109848 : RT @M1sha13: @MilanNewsit Ma sarà pure un buon amico tra miliardari per farsi compagnia nel pomeriggio quando cammini nel parco nel mentre… - M1sha13 : @MilanNewsit Ma sarà pure un buon amico tra miliardari per farsi compagnia nel pomeriggio quando cammini nel parco… - albi_coco4 : @lifeelsee Buon pomeriggio, dammi retta: datti al golf -