Gli iPhone 14 potrebbero costare fino al 15% in più rispetto alla serie 13 (Di giovedì 11 agosto 2022) La valutazione arriva dall'analista Ming-Chi Kuo che tiene conto delle stime di crescita di Foxconn appena aggiornate e della maggiorazione dei costi di spedizione....

