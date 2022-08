Giornata mondiale degli elefanti 2022: nasce la Elephant Gin Foundation (Di giovedì 11 agosto 2022) VIDRACCO (TO) – agosto 2022. In occasione della Giornata mondiale degli elefanti del 12 Agosto, Tessa e Robin Gerlach, fondatori di Elephant Gin, annunciano l’istituzione di Elephant Gin Foundation, una piattaforma indipendente per un impegno sostenibile e di lunga durata per la protezione della fauna selvatica. Con sede a Londra, la Elephant Gin Foundation è un’associazione senza scopo di lucro nata dal desiderio di agire concretamente per la salvaguardia della fauna selvatica, con particolare attenzione agli elefanti e alla conservazione del loro habitat naturale. Il nuovo ente di beneficienza permette ai suoi fondatori di porre una maggiore attenzione sulle condizioni della fauna e dell’ecosistema ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 11 agosto 2022) VIDRACCO (TO) – agosto. In occasione delladel 12 Agosto, Tessa e Robin Gerlach, fondatori diGin, annunciano l’istituzione diGin, una piattaforma indipendente per un impegno sostenibile e di lunga durata per la protezione della fauna selvatica. Con sede a Londra, laGinè un’associazione senza scopo di lucro nata dal desiderio di agire concretamente per la salvaguardia della fauna selvatica, con particolare attenzione aglie alla conservazione del loro habitat naturale. Il nuovo ente di beneficienza permette ai suoi fondatori di porre una maggiore attenzione sulle condizioni della fauna e dell’ecosistema ...

