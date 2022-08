Fulham | occhi su una vecchia stella della Premier

Il Chelsea può aprire al prestito secco.19.45 - Colpo in difesa del, dal West Ham arriva ... Il russo ha effettuato le visite mediche.18.35 - Il Torino ha messo glianche su Isak Hien, ...... Nessuno si sarebbe mai aspettato un brusco stop da parte dei Reds alla prima, contro il. ... i Reds Devils non sono cambiati e subiscono la prima sconfitta della stagione, sotto gli...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Fulham-Liverpool, segui con noi la Diretta LIVE del match valido per la prima giornata di Premier League di sabato 6 agosto alle 13:30 ...