Europei | Oro Razzetti e bronzo Matteazzi nei 400 misti

(Di giovedì 11 agosto 2022) Splendido Alberto, che porta a casa l'oro nei 400aglidi nuoto in svolgimento a Roma in 4'10"60. Ma è doppietta italiana, con Andreache è. Argento per l'ungherese Verraszto. E' il primo titolo europeo per l'Italia a Roma. Quindici mesi fa sorprese tutti, prendendosi l'argento continentale. Questa sera è andato oltre. Albertosi conferma talento indiscusso, dal grande carattere e si prende l'oro nei 400, trascinandosi il compagno, amico e rivale di sempre Pier Andreache sale sul gradino più basso del podio per unscintillante; a dividere i due azzurri c'è solo il magiaro e tricampione europeo Dávid Verrasztó argento in 4'12"58. Il 23enne genovese - tesserato per ...