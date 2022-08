Cosa succede se la Crimea diventa il prossimo fronte (Di giovedì 11 agosto 2022) L’attacco alla base di Saki, in Crimea, è probabilmente l’evoluzione più sostanziale di queste ultime settimane di guerra russa in Ucraina. La base è un asset importante per le operazioni russe nella fascia meridionale ucraina, e il fatto che sia finita sotto i colpi di Kiev è rilevante sia per il valore militare che politico. La Russia nega che sia stato un attacco ucraino, ma parla di un’esplosione (che poi ne ha innescate altre) in un deposito di munizioni. Non è la prima volta che Mosca usa ricostruzioni riconducibili a incidenti quando subisce dei colpi pesanti – si ricorderà per esempio quanto accaduto all’ammiraglia della Flotta del Mar Nero, il “Moskva” affondato dagli ucraini, colato a picco per un incendio nella santabarbara secondo i russi. Ci sono diversi fattori in campo. Il primo è che la Russia non può mostrarsi vulnerabile, non in questo momento (in cui ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) L’attacco alla base di Saki, in, è probabilmente l’evoluzione più sostanziale di queste ultime settimane di guerra russa in Ucraina. La base è un asset importante per le operazioni russe nella fascia meridionale ucraina, e il fatto che sia finita sotto i colpi di Kiev è rilevante sia per il valore militare che politico. La Russia nega che sia stato un attacco ucraino, ma parla di un’esplosione (che poi ne ha innescate altre) in un deposito di munizioni. Non è la prima volta che Mosca usa ricostruzioni riconducibili a incidenti quando subisce dei colpi pesanti – si ricorderà per esempio quanto accaduto all’ammiraglia della Flotta del Mar Nero, il “Moskva” affondato dagli ucraini, colato a picco per un incendio nella santabarbara secondo i russi. Ci sono diversi fattori in campo. Il primo è che la Russia non può mostrarsi vulnerabile, non in questo momento (in cui ...

NicolaPorro : L'#autoelettrica ferma in garage va in fiamme ed #esplode. Il caso (non è il primo) sta facendo discutere ?? - IaccarinoPiero : @qn_lanazione Adesso vi dico una cosa: vivo in una zona turistica e succede la stessa cosa qui. Il motivo? I cameri… - amazzini64 : RT @ChanceGardiner: Lo dice la-scienza™: Se prendete gli antibiotici ogni 6 mesi vi succede qualcosa di brutto, ma state da Dio se fate ogn… - TonyVascor107 : RT @ChanceGardiner: Lo dice la-scienza™: Se prendete gli antibiotici ogni 6 mesi vi succede qualcosa di brutto, ma state da Dio se fate ogn… - Edo_Bros : Ma quando vanno in ferie le borse cosa succede di preciso? Così per sapere @Agenzia_Ansa -