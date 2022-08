“Corsa al pronto soccorso”, paura Ida Platano: come sta adesso la dama (Di giovedì 11 agosto 2022) La bella dama, proprio nelle ultime ore, ha voluto aggiornare i numerosi supporter riguardo alle sue condizioni. Ida Platano, come tutti gli affezionati telespettatori sanno bene, è una nota dama… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 11 agosto 2022) La bella, proprio nelle ultime ore, ha voluto aggiornare i numerosi supporter riguardo alle sue condizioni. Idatutti gli affezionati telespettatori sanno bene, è una nota… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

InterCM16 : Di Marzio - Chelsea pronto al rilancio per #Casadei, ma è corsa a tre - sportli26181512 : Inter, futuro Casadei: il Chelsea torna forte, c'è anche il Sassuolo: Corsa a tre per il centrocampista classe 2003… - Rnerazzurrait : #FabrizioRomano - #Casadei: il #Chelsea sta preparando una nuova proposta. Il #OGCNice resta però in corsa in quant… - EURACTIVItalia : Le recenti conquiste diplomatiche del Presidente turco #RecepTayyipErdogan si prestano ad essere utilizzate, nella… - casino90210 : RT @Titti021816: @doluccia16 Sempre a Prato, il figlio di una mia amica, ventenne, di buona salute, ha un malore, sviene, corsa al pronto s… -