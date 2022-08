Calciomercato, possibile scambio tra Juventus ed Atalanta (Di giovedì 11 agosto 2022) La Juventus di Arrivabene e Cherubini non ha ancora intenzione di fermarsi sul mercato, la squadra sembra non essere ancora completa e le trattative in corso sono molte. Certamente uno dei reparti che la dirigenza bianconera sta cercando maggiormente di rafforzare è l’attacco, si punta infatti all’acquisto di un vice Vlahovic in grado di giocare anche con il calciatore serbo all’occorrenza. L’interesse della Juventus per Luis Muriel non è una novità e secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky, la Vecchia Signora avrebbe proposto uno scambio all’Atalanta: Kean per Muriel. Calciomercato Atalanta Juventus Moise Kean non ha mai convinto pienamente società e tifosi, ma la Juventus nella prossima stagione avrà l’obbligo di riscattare ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) Ladi Arrivabene e Cherubini non ha ancora intenzione di fermarsi sul mercato, la squadra sembra non essere ancora completa e le trattative in corso sono molte. Certamente uno dei reparti che la dirigenza bianconera sta cercando maggiormente di rafforzare è l’attacco, si punta infatti all’acquisto di un vice Vlahovic in grado di giocare anche con il calciatore serbo all’occorrenza. L’interesse dellaper Luis Muriel non è una novità e secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky, la Vecchia Signora avrebbe proposto unoall’: Kean per Muriel.Moise Kean non ha mai convinto pienamente società e tifosi, ma lanella prossima stagione avrà l’obbligo di riscattare ...

