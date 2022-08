Birre da Manicomio | lo store digitale per chi vuole gustare i sapori delle migliori birre artigianali

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Milano, 11 agosto 2022) - Milano, 11 agosto 2022 -da(www.da.com) rende più semplice approfittare di queispeciali che fannoqualcosa di unico, grazie a una selezione che interessa le etichette più apprezzate in ambito internazionale, con la praticità di rapida elaborazione dell'ordine, imballi senza rischio e opzione di spedizione gratuita. Senza contare la presenza di kit degustazione, prestiti Inpdap e regali. E queste sono solo alcuneprerogative dell'esperienza d'acquisto. È stata costruita una customer experience concepita, in ogni dettaglio, per incontrare la soddisfazione del cliente: dall'elaborazione rapida ...