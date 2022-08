Benitez non ha dubbi sulla lotta Scudetto: l’ex Inter e Napoli avvisa Mourinho! (Di giovedì 11 agosto 2022) A due giorni dall’inizio della Serie A, molti addetti ai lavori esprimono i loro pareri riguardo le squadre e il mercato. Oggi è il turno di Rafael Benitez, ex allenatore del Napoli tra il 2013 e il 2015 e dell’Inter post-Triplete. Il tecnico è ricordato molto bene nella piazza partenopea, in quanto è riuscito non solo a vincere trofei ma anche a rendere il Napoli una realtà credibile a livello nazionale e continentale. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della stagione alle porte. lotta Scudetto: “Inter e Juve per me partono avanti. Il Milan è solido, è impossibile non considerare i campioni, ma le altre due sono superiori. Mi piacciono gli innesti della Juve, soprattutto Di Maria e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 11 agosto 2022) A due giorni dall’inizio della Serie A, molti addetti ai lavori esprimono i loro pareri riguardo le squadre e il mercato. Oggi è il turno di Rafael, ex allenatore deltra il 2013 e il 2015 e dell’post-Triplete. Il tecnico è ricordato molto bene nella piazza partenopea, in quanto è riuscito non solo a vincere trofei ma anche a rendere iluna realtà credibile a livello nazionale e continentale.venuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così della stagione alle porte.: “e Juve per me partono avanti. Il Milan è solido, è impossibile non considerare i campioni, ma le altre due sono superiori. Mi piacciono gli innesti della Juve, soprattutto Di Maria e ...

