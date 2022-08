DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, è ufficiale l’arrivo di #Lookman: il comunicato ufficiale - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta, è ufficiale Miranchuk al Torino Il russo va in granata in prestito con diritto di riscatto - CrapanzanoRobin : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE Il Torino, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato l’arrivo di Alexey Miranchuk dall’Atalanta. Formul… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Alexey #Miranchuk è un nuovo giocatore del #Torino! ?? Il trequartista russo classe ‘95 arriva dall’#Atalanta… - calsciomercato : ????????UFFICIALE! Alexey Miranchuk é un nuovo calciatore del Torino. ??? ??Arriva in prestito con diritto di riscatto f… -

L'ha ufficializzato la cessione di Aleksey Miranchuk al Torino in prestito con diritto di riscatto. 12 milioni la cifra complessiva del trasferimento. L'attaccante russo, classe '95, ex ..."Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Bergamasca Calcio - a titolo temporaneo con l'opzione per l'acquisto definitivo ...(ANSA) - BERGAMO, 11 AGO - Si sfoltisce la rosa dell'Atalanta in attesa dell'esordio in campionato sabato in casa della Sampdoria. Dopo la partenza dell'attaccante russo Aleksey ...Dopo una trattativa lunga, per un attimo quasi destinata a saltare, Alexey Miranchuk è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il club granata ha ...