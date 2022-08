A 10 giorni dal lancio il profilo Twitter di “Impegno Civico” conta 85 iscritti, fondatori e colleghi inclusi (Di giovedì 11 agosto 2022) A vederla dal microcosmo di Twitter non va benissimo. Per carità, nessun valore sondaggistico, ma l’account di Impegno Civico conta per ora appena un’ottantina di iscritti. Tra questi ci sono anche il fondatore Luigi Di Maio e i due deputati Gianluca Rizzo e Maria Pallini. Certo, il movimento fondato da Di Maio con Bruno Tabacci, in vista delle prossime elezioni esiste da una decina di giorni e per ora il profilo Twitter non pare particolarmente dinamico (appena tre i tweet pubblicati) ma insomma qualcosina di più forse la si poteva sperare. Al netto di colleghi e conoscenti pare che ad appassionarsi al progetto siano davvero pochini. Per avere qualche termine di paragone l’account del Partito Democratico conta 391mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) A vederla dal microcosmo dinon va benissimo. Per carità, nessun valore sondaggistico, ma l’account diper ora appena un’ottantina di. Tra questi ci sono anche il fondatore Luigi Di Maio e i due deputati Gianluca Rizzo e Maria Pallini. Certo, il movimento fondato da Di Maio con Bruno Tabacci, in vista delle prossime elezioni esiste da una decina die per ora ilnon pare particolarmente dinamico (appena tre i tweet pubblicati) ma insomma qualcosina di più forse la si poteva sperare. Al netto die conoscenti pare che ad appassionarsi al progetto siano davvero pochini. Per avere qualche termine di paragone l’account del Partito Democratico391mila ...

