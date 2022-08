Ultime Notizie – Spin factor, sentiment leader: dopo Draghi Meloni al top, crollo Calenda (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi resta anche questa settimana in testa alla classifica del sentiment social dei leader, con un dato positivo del 61,29%. A seguire Giorgia Meloni, che con il 58,73% consolida il suo secondo posto (primo se consideriamo solo i capi di partito) e Giuseppe Conte. L’ex premier frena il calo delle Ultime due settimane e raccoglie il 55,14%. E’ quanto emerge dal report sui leader realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana. Al centro della classifica figurano Matteo Renzi (52,42%) e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il presidente del Consiglio Marioresta anche questa settimana in testa alla classifica delsocial dei, con un dato positivo del 61,29%. A seguire Giorgia, che con il 58,73% consolida il suo secondo posto (primo se consideriamo solo i capi di partito) e Giuseppe Conte. L’ex premier frena il calo delledue settimane e raccoglie il 55,14%. E’ quanto emerge dal report suirealizzato in esclusiva per Adnkronos da, societàa livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana. Al centro della classifica figurano Matteo Renzi (52,42%) e ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - SkyTG24 : 'Penso che mi candiderò al #Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori… - sole24ore : ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di a… - News24_it : Governo, verso le elezioni. Renzi: 'Domani ci vediamo con Calenda e si decide' DIRETTA - Sky Tg24 - StaserasolounTG : RT @meteoredit: #10agosto In questi giorni prima di #Ferragosto l'Italia sarà ancora punteggiata da #temporali pomeridiani. ??? Le ultime p… -