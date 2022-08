Roma, blitz contro i commercianti irregolari in centro: pioggia di multe (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma – Proseguono i controlli pianificati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico del centro Storico della Capitale. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Due cittadini statunitensi sono stati sorpresi dal personale della sicurezza interna del parco Archeologico del Colosseo mentre incidevano, con un oggetto acuminato, le lettere iniziali dei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022)– Proseguono illi pianificati dai Carabinieri del Comando Provinciale diper arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico delStorico della Capitale. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri diper prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diMatteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Due cittadini statunitensi sono stati sorpresi dal personale della sicurezza interna del parco Archeologico del Colosseo mentre incidevano, con un oggetto acuminato, le lettere iniziali dei ...

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Tottenham: possibile blitz a #Londra di #Pinto. È un profilo da sempre apprezzato da #Paratici (il famoso… - ilfaroonline : Roma, blitz contro i commercianti irregolari in centro: pioggia di multe - BLarcoran : @sayitnspinit Worry about your own country. #RepublicansAreTheProblem Ondata di occupazioni a Roma, blitz all'alba… - AGR_web : Roma Est, blitz dei carabinieri, 8 arresti I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il rinforzo di decine di… - CorriereCitta : Spaccio a Tor Bella Monaca, il blitz sorprende pusher e clienti: quattro arresti -