(Di mercoledì 10 agosto 2022) . La novità potrebbe cambiare il rapporto con la piattaforma di messaggistica più famosa del mondo Gli aggiornamenti riguarderanno l’utilizzo dei gruppi di chat, con nuove modalità di utilizzo per quanto concerne gli amministratori. Vediamo insieme tutti gli aspetti in arrivo. L’app di messaggistica più famosa del L'articolo proviene da Inews24.it.

infoitscienza : Rivoluzione WhatsApp: uscita in incognito dai gruppi e status nascosto - LIRRIVERENTE3 : WhatsApp, rivoluzione privacy: addio silenzioso ai gruppi, stop agli screenshot - peterkama : WhatsApp, rivoluzione privacy: addio silenzioso ai gruppi, stop agli screenshot - 0xb3ren : @Corriere E questa la chiamate 'rivoluzione privacy'? Whatsapp dovrebbe smetterla di raccogliere montagne di dati s… - 90Valla : RT @Corriere: WhatsApp, rivoluzione privacy. Zuckerberg: addio silenzioso ai gruppi, stop agli screenshot -

"La tutela della privacy è parte del DNA die per questo non smetteremo mai di ideare nuovi modi per proteggere le vostre conversazioni private, ha aggiunto. Crediamo che la messaggistica e ...Tante novità sunel segno della tutela della privacy. A dare l'annuncio di questa piccola ma importantenel servizio di messaggistica istantanea è stato Mark Zuckerberg su Facebook. Interviene ...Rivoluzione whatsapp, è ufficiale: nulla sarà più come prima. La novità potrebbe cambiare il rapporto con la piattaforma di messaggistica ...In occasione del concerto che terrà al “Finisterre Beach” durante la serata del 15 agosto, organizzato da Relive Eventi, ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con un pioniere della scen ...