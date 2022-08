Principe Harry: bocciato senza appello | Una figura “barbina” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una figuraccia per il Principe Harry: in seguito alla bocciatura, è stato addirittura accusato dai fan della Royal Family. Principe Harry (web source)Le polemiche per il Principe Harry e la sua famiglia sembrano non finire mai. Questa volta, a finire al centro della bufera, è stato il discorso tenuto dal duca di Sussex in occasione del Nelson Mandela International Day, che ha ricevuto una dura bocciatura da parte dei fan della Royal Family. Non si tratta, certamente, delle prime critiche rivolte a quello che viene considerato il “ribelle” della famiglia reale. Figlio di Carlo, Principe del Galles, e della Principessa Diana, è stato preso di mira in diverse occasioni per i suoi atteggiamenti, considerati poco regali. Sposato con l’ex ... Leggi su newstv (Di mercoledì 10 agosto 2022) Unaccia per il: in seguito alla bocciatura, è stato addirittura accusato dai fan della Royal Family.(web source)Le polemiche per ile la sua famiglia sembrano non finire mai. Questa volta, a finire al centro della bufera, è stato il discorso tenuto dal duca di Sussex in occasione del Nelson Mandela International Day, che ha ricevuto una dura bocciatura da parte dei fan della Royal Family. Non si tratta, certamente, delle prime critiche rivolte a quello che viene considerato il “ribelle” della famiglia reale. Figlio di Carlo,del Galles, e dellassa Diana, è stato preso di mira in diverse occasioni per i suoi atteggiamenti, considerati poco regali. Sposato con l’ex ...

