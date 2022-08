Omaggio a Olivia Newton - John | il teatro di Sydney tutto in rosa

RaiNews : A Sidney, Melbourne, Perth: monumenti avvolti di una luce rosa. E' l'omaggio dell'Australia ad Olivia Newton-John - DmassariMassari : La Sydney Opera House si illumina di rosa per rendere omaggio a Olivia Newton-John - Mondo - - radiovacanze : ?? Nuovo Podcast! 'Radio Vacanze omaggio ad Olivia Newton -Jhon' su @Spreaker #agentidiviaggioomaggioadolivia… - mario_cama : RT @RaiNews: A Sidney, Melbourne, Perth: monumenti avvolti di una luce rosa. E' l'omaggio dell'Australia ad Olivia Newton-John https://t.co… - AlexBonoVox1 : RT @RaiNews: A Sidney, Melbourne, Perth: monumenti avvolti di una luce rosa. E' l'omaggio dell'Australia ad Olivia Newton-John https://t.co… -

La Repubblica

Il teatro dell'Opera di Sydney tutto illuminato di rosa inNewton - John. La cantante e attrice morta lunedì a 73 anni, star del musical 'Grease' accanto a John Travolta, era cresciuta in Australia.La Sydney Opera House si illumina di rosa per rendereNewton - John, morta a 73 anni. Il colore rosa scelto per onorare il grande contributo dell'attrice alla ricerca e alla sensibilizzazione sul cancro.Newton - John e' morta a ... Corbetta rende omaggio a Olivia Newton-John con la “Grease Night” Roma, 10 ago. (askanews) - Il teatro dell'Opera di Sydney tutto illuminato di rosa in omaggio a Olivia Newton-John. La cantante e attrice morta ...La Sydney Opera House si illumina di rosa per rendere omaggio a Olivia Newton-John, morta a 73 anni. Il colore rosa scelto per onorare il ...