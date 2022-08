Meteo, che tempo farà fino a Ferragosto? Le previsioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Termina il caldo africano con tanti temporali fino alla metà del mese. In arrivo l’alta pressione delle Azzorre dall’Oceano Atlantico che porta correnti più fresche sull’Italia. Ecco cosa dicono le previsioni Meteo per i prossimi giorni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 agosto 2022) Termina il caldo africano con tantiralialla metà del mese. In arrivo l’alta pressione delle Azzorre dall’Oceano Atlantico che porta correnti più fresche sull’Italia. Ecco cosa dicono leper i prossimi giorni

fanpage : Il gran caldo è finito. A dirlo ai nostri microfoni è il Colonnello Mario Giuliacci, che ci illustra la situazione… - Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - InfoLivigno : RT @TuttoLivigno: Buongiorno da Livigno, la meteo Svizzera dice che forse un temporale arriverà nel pomeriggio.?? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il gran caldo è finito. A dirlo ai nostri microfoni è il Colonnello Mario Giuliacci, che ci illustra la situazione meteo dei p… - AsiagoIt : Buongiorno amici! ... #Oggi andiamo in #seggiovia sul MONTE VERENA... ?? Ci siete mai stati? Vi ricordiamo che la s… -