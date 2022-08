Matteo Berrettini, sconfitta deludente: “Esistono giornata negative” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è stata una giornata particolarmente ispirata dal Dio del tennis. Matteo Berrettini arrivava all’ATP 1000 di Montreal con diverse aspettative che sono state tradite, immediatamente, sull’uscio della porta del torneo nordamericano. In Canada, infatti, il miglior tennista italiano è uscito al primo turno contro Pablo Carreno Busta, un avversario certamente alla portata. Il 6-3, 6-2 finale ha dimostrato come l’azzurro sia incappato in una giornata davvero storta. La delusione c’è, ma è già tempo di guardare al futuro ed alle prossime sfide. Le parole di Matteo Berrettini dopo il ko di Montreal “Ci sono giornate buone e giornate meno buone e oggi davvero è stata una giornata pessima. Non c’era alcun problema in particolare, solo non ho trovato alcun aspetto del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è stata unaparticolarmente ispirata dal Dio del tennis.arrivava all’ATP 1000 di Montreal con diverse aspettative che sono state tradite, immediatamente, sull’uscio della porta del torneo nordamericano. In Canada, infatti, il miglior tennista italiano è uscito al primo turno contro Pablo Carreno Busta, un avversario certamente alla portata. Il 6-3, 6-2 finale ha dimostrato come l’azzurro sia incappato in unadavvero storta. La delusione c’è, ma è già tempo di guardare al futuro ed alle prossime sfide. Le parole didopo il ko di Montreal “Ci sono giornate buone e giornate meno buone e oggi davvero è stata unapessima. Non c’era alcun problema in particolare, solo non ho trovato alcun aspetto del ...

WeAreTennisITA : Oggi in campo Fognini e Berrettini ???? A Montreal tocca a Matteo e Fabio, e per entrambi due primi turni non proprio… - TennisTV : ?? Stop! Hammer Time! ?? Matteo Berrettini #OBN22 - Eurosport_IT : Matteo si ferma al primo turno di Montreal ?? #NBO22 | #EurosportTENNIS | #Berrettini - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini esce al primo turno del torneo Atp di Montreal #ANSA - RobertoAllegre8 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini esce al primo turno del torneo Atp di Montreal #ANSA -