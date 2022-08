Masters 1000 Cincinnati 2022, Rafael Nadal conferma la sua presenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rafael Nadal è pronto per tornare a competere. Il 22 volte campione Slam ha annunciato attraverso una “storia” su Instagram la sua intenzione di giocare il Masters 1000 di Cincinnati. “Domani a Cincinnati – scrive lo spagnolo nella didascalia di una foto che lo ritrae in uno degli ultimi momenti di relax – Molto felice di giocare di nuovo a Cincy”. Il maiorchino aveva saltato il 1000 di Montreal per un nuovo problema agli addominali accusato in allenamento dopo l’infortunio patito a Wimbledon. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022)è pronto per tornare a competere. Il 22 volte campione Slam ha annunciato attraverso una “storia” su Instagram la sua intenzione di giocare ildi. “Domani a– scrive lo spagnolo nella didascalia di una foto che lo ritrae in uno degli ultimi momenti di relax – Molto felice di giocare di nuovo a Cincy”. Il maiorchino aveva saltato ildi Montreal per un nuovo problema agli addominali accusato in allenamento dopo l’infortunio patito a Wimbledon. SportFace.

sportface2016 : L'annuncio di #Nadal su Instagram - AlePassanti : Qualche mese fa ascoltavo chi sosteneva con certezza che 'D'ora in avanti #Alcaraz vincerà tutto, Masters 1000, Sla… - albertocol9 : RT @sportface2016: #ATPMontreal | Dopo più di tre ore di battaglia Carlos #Alcaraz saluta il Masters 1000 canadese: non sfrutta un match po… - sportface2016 : #ATPMontreal | Dopo più di tre ore di battaglia Carlos #Alcaraz saluta il Masters 1000 canadese: non sfrutta un mat… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Mannarino 2-6 2-2 secondo turno Masters 1000 Montreal 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Mannarino… -