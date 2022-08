Lorenzo, significato e origine del nome (Di mercoledì 10 agosto 2022) Lorenzo deriva dal cognomen latino Laurentius (presente anche nella variante Laurens), che inizialmente denotava un abitante di Laurentum, antica città del Lazio, che secondo la tradizione era stata edificata in un luogo ricco di piante di alloro, in latino laurus, da cui il nome. Ci sono però altre interpretazioni, che ricollegano il nome direttamente a laurus, col significato quindi “colui che è cinto d’alloro”, in riferimento alla corona di alloro che veniva posta sul capo dei poeti e dei generali vittoriosi; in questo caso, avrebbe lo stesso significato di Lauro e Laura. La sua iniziale diffusione negli ambienti cristiani si deve alla devozione verso san Lorenzo, il diacono che venne arso vivo sulla graticola, mentre la forma Laurence, comune in Inghilterra nel ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 10 agosto 2022)deriva dal cogn latino Laurentius (presente anche nella variante Laurens), che inizialmente denotava un abitante di Laurentum, antica città del Lazio, che secondo la tradizione era stata edificata in un luogo ricco di piante di alloro, in latino laurus, da cui il. Ci sono però altre interpretazioni, che ricollegano ildirettamente a laurus, colquindi “colui che è cinto d’alloro”, in riferimento alla corona di alloro che veniva posta sul capo dei poeti e dei generali vittoriosi; in questo caso, avrebbe lo stessodi Lauro e Laura. La sua iniziale diffusione negli ambienti cristiani si deve alla devozione verso san, il diacono che venne arso vivo sulla graticola, mentre la forma Laurence, comune in Inghilterra nel ...

