LIVE Atletica | Diamond League Monaco in DIRETTA | si parte con il salto in lungo | Mattia Furlani in pedana

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Monaco in DIRETTA: parata di stelle a Montecarlo esordio di Furlani tra i grandi -… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Atletica Buone notizie dall'Ungheria con #Gimbo #Tamberi tornato in pista e vincitore della prova… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: poker d’oro dell’Etiopia con Duguna Eisa Girma e Haylom. Gli Usa primi nel m… - SSportNetwork : #Atletica #DiamondLeague #Chorzow Tris di 'medaglie di legno' per l'#Italia: quarto posto per #Ponzio nel #peso,… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Ponzio quinto con 20.46 dopo tre tentativi. Tra poco Elena Vallort… -

OA Sport

... in onda dalle 21.20 su Rai 1 Delitti in paradiso (serie tv), in onda alle 21.20 su Rai 2... in onda alle 21.20 su Canale 5 Radio Norba Cornetto BattitiCompilation (show musicale), in ......come è cambiata la mafia 30 anni dopo 18.07.2022 Sky Italia S "C'era una volta il crimine" in prima tv Sky Cinema e streaming NOW 18.07.2022 Sky Italia SLeggera: Mondiali di Eugene,su ... LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: debutta Mattia Furlani nel salto in lungo, ultimo test per Gianmarco Tamberi Si tratterà della quinta apparizione stagionale in Diamond League, nei precedenti appuntamenti (Eugene, Rabat, Parigi, Stoccolma) non era ma riuscita a fare meglio di 1.90. In pedana anche le altre uc ...Nella ultima giornata di gare si assegnano ben dieci titoli: lancio del disco maschile, salto in alto femminile, 100 ostacoli, salto triplo femminile, 1500 femminili, 800 maschili, 5000 femminili, 300 ...