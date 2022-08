L’attesa autobiografia si scontrerà con diversi libri che minacciano di distruggere con prove irrefutabili le sue “rivelazioni" (Di mercoledì 10 agosto 2022) All’annuncio della sua autobiografia, in uscita forse in autunno per l’inglese Penguin Random House, il principe Harry aveva promesso un dietro le quinte definitivo sulla sua vita di Royal. Ma non aveva previsto l’uscita, nello stesso periodo, di alcuni libri che, oltre a fargli concorrenza, promettono di sollevare un polverone. E vendere di più. I royal watcher inglesi contro il principe Harry Nel suo libro Harry avrebbe esaminato in particolare il rapporto con il padre Carlo e il fratello William, raccontando la sua “verità accurata”, aveva anticipato, a dispetto di tutto ciò che invece scrivono i tabloid britannici. Ma gli autori dei libri che gli faranno concorrenza sono noti per i loro meticolosi metodi investigativi e hanno subito colto l’opportunità per fare le proprie ricerche su ogni episodio che Harry avrà voluto includere ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 agosto 2022) All’annuncio della sua, in uscita forse in autunno per l’inglese Penguin Random House, il principe Harry aveva promesso un dietro le quinte definitivo sulla sua vita di Royal. Ma non aveva previsto l’uscita, nello stesso periodo, di alcuniche, oltre a fargli concorrenza, promettono di sollevare un polverone. E vendere di più. I royal watcher inglesi contro il principe Harry Nel suo libro Harry avrebbe esaminato in particolare il rapporto con il padre Carlo e il fratello William, raccontando la sua “verità accurata”, aveva anticipato, a dispetto di tutto ciò che invece scrivono i tabloid britannici. Ma gli autori deiche gli faranno concorrenza sono noti per i loro meticolosi metodi investigativi e hanno subito colto l’opportunità per fare le proprie ricerche su ogni episodio che Harry avrà voluto includere ...

Geky1976 : RT @Fuck_Euro_: In attesa dei prossimi arrivi per la stagione 2023. Sono annunciati: il #Calendiota autobiografia sulla distruzione della… - Fuck_Euro_ : In attesa dei prossimi arrivi per la stagione 2023. Sono annunciati: il #Calendiota autobiografia sulla distruzion… -