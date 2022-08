Juventus, CdS: “Se parte Rabiot c’è Paredes in pole” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la Juventus sta per andare verso il clima di rivoluzione, ma non troppo in casa bianconera. “Nelle ultime ore sono stati compiuti importanti passi avanti, soprattutto sul fronte più a rischio, quello della ricerca dell’accordo con il giocatore. Il Manchester United doveva iniziare infatti il confronto con la signora Veronique, la mamma-agente di Rabiot, una controparte storicamente non troppo malleabile. A fare da apripista alla trattativa è stata una telefonata del tecnico dei Red Devils, Ten Hag, ad Adrien. Poi la palla è passata alla dirigenza, che ha allacciato i contatti con la madre del calciatore. Il primo bilancio è confortante; i riscontri sono positivi e lasciano ben sperare. Anche perchè i club hanno già raggiunto un principio di accordo sulla base di 17 milioni ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, lasta per andare verso il clima di rivoluzione, ma non troppo in casa bianconera. “Nelle ultime ore sono stati compiuti importanti passi avanti, soprattutto sul fronte più a rischio, quello della ricerca dell’accordo con il giocatore. Il Manchester United doveva iniziare infatti il confronto con la signora Veronique, la mamma-agente di, una controstoricamente non troppo malleabile. A fare da apripista alla trattativa è stata una telefonata del tecnico dei Red Devils, Ten Hag, ad Adrien. Poi la palla è passata alla dirigenza, che ha allacciato i contatti con la madre del calciatore. Il primo bilancio è confortante; i riscontri sono positivi e lasciano ben sperare. Anche perchè i club hanno già raggiunto un principio di accordo sulla base di 17 milioni ...

forumJuventus : (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? - serie_a24 : Juventus, CdS: “Se parte Rabiot c’è Paredes in pole” - infoitsport : Juventus, CdS: “Se parte Rabiot c’è Paredes in pole” - infoitsport : Juventus, CdS: “Kostic e Depay per far contento Allegri” - serie_a24 : Juventus, CdS: “Kostic e Depay per far contento Allegri” -