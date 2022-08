Incidente Garda | genitori vittima | ' Nostra condanna è a vita'

(Di mercoledì 10 agosto 2022) "Senza laGreta siamo sempre più disperati. Per lei e per noi non c'è nessuno che può revocare lache i signori Kassen e Teismann ci hanno inflitto". Idi Greta ...

TheHunter_68 : RT @AnsaTrentinoAA: Vuole parcheggiare e finisce nel burrone. L'incidente a Riva del Garda, salvi due tedeschi |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Vuole parcheggiare e finisce nel burrone. L'incidente a Riva del Garda, salvi due tedeschi |#ANSA - AnsaTrentinoAA : Vuole parcheggiare e finisce nel burrone. L'incidente a Riva del Garda, salvi due tedeschi |#ANSA - hermez61 : RT @Tg3web: Libero il turista tedesco condannato per la morte di Greta e Umberto nell'incidente sul lago di Garda. Il padre del ragazzo: 'L… - TuttoQuaNews : RT @GdB_it: Incidente nautico, torna a casa il gozzo su cui sono morti Umberto e Greta -

I genitori di Greta Nedrotti, con Umberto Garzarella una delle vittime di un anno fa nel Lago di, commentano così il ritorno alla libertà di Patrick Kassan, il tedesco che il 19 giugno 2021 era ......Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Sp 59 in località Poltu Quatu per un...si trovavano anche la figlia e una coppia di amici residenti nella zona di Desenzano del(..."Senza la nostra Greta siamo sempre più disperati. Per lei e per noi non c'è nessuno che può revocare la condanna a vita che i signori Kassen e Teismann ci hanno inflitto". (ANSA) ...La rabbia della mamma e del papà di Greta: "Capiamo la scarcerazione di Kassen, ma perché non gli è stata tolta la licenza di guida" ...