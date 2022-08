Gyala | un aumento guidato da Cdp per la cybersecurity italiana

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Un round di finanziamento in equity da 5 milioni di euro quello appena chiuso da, deeptechspecializzata in. A guidare l’di capitale è CDP Venture Capital, tramite il Fondo Evoluzione, con un parterre di co-investitori che comprende Azimut Libera Impresa e un club deal di Italian Angels for Growth. La startup, guidata da Gian Roberto Sfoglietta, Nicola Mugnato e Andrea Storico, trova origini in progetti di ricerca e sviluppo effettuati nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (Pnrm). Il software sviluppato daè già adottato da centrali elettriche, PMI, aziende sanitarie e ospedaliere questo poiché essendo la soluzione modulare può essere utilizzata da un ampio spettro di clienti con vari livelli di copertura tecnologica nonché competenze ...

, una startup italiana specializzata in cybersecurity, ha chiuso un round di finanziamento in equity da 5 milioni di euro, destinato all' implementazione del piano industriale ed all'...Round da 5 milioni di euro per, startup del deeptech italiana specializzata in cybersecurity. A guidare l'di capitale è CDP Venture Capital, tramite il Fondo Evoluzione, con un parterre di co - investitori che ...La capitalizzazione andrà a intensificare i progetti di ricerca e sviluppo e di marketing di Gyala, startup italiana di sicurezza informatica ...Gyala, azienda deeptech 100% Made in Italy italiana, specializzata nello sviluppo di sistemi di cybersecurity basati su intelligenza artificiale e machine learning, ha chiuso un round di finanziamento ...