Europei Atletica Monaco | organizzatori | “Un evento fantastico dopo anni difficili”

Gli Europei di Atletica di Monaco 2022 sono alle porte, domani, e per dieci giorni, la città tedesca sarà protagonista del tutto. Ecco le parole del Board Chair dei Campionati Europei di Monaco 2022, Libor Varhanik: "dopo tre anni di duro lavoro siamo qui per un evento fantastico. Sarà uno spettacolo. Ci aspettiamo una manifestazione incredibile dopo anni difficili tra Covid e altre questioni". "Siamo felici di tornare in uno stadio che è nella storia dell'Atletica e di celebrare i 50 anni dalle Olimpiadi e i 20 anni dagli Europei. Abbiamo i migliori atleti senza eccezioni, a parte gli infortunati sono tutti qui."

