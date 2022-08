Elton John conferma il duetto con Britney Spears per “Hold Me Closer”, ma lei tace (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il duetto tra Elton John e Britney Spears è ormai una certezza. Prima l’indiscrezione lanciata da PageSix, poi la conferma nientepopodimeno che di Paris Hilton, la quale, intervistata da un giornalista olandese, aveva svelato di aver ascoltato in anteprima la traccia. Ora a parlare sono i diretti interessati. O meglio, solo una delle due parti coinvolte e, sorpresa ma non troppo, non si tratta di Britney. È infatti Sir Elton John a dare notizia sui propri profili social dell’uscita della traccia. Che cosa sappiamo del duetto tra Elton John e Britney Spears – Il titolo, a dispetto di quanto si mormorava in un primo momento, è Hold Me ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Iltraè ormai una certezza. Prima l’indiscrezione lanciata da PageSix, poi lanientepopodimeno che di Paris Hilton, la quale, intervistata da un giornalista olandese, aveva svelato di aver ascoltato in anteprima la traccia. Ora a parlare sono i diretti interessati. O meglio, solo una delle due parti coinvolte e, sorpresa ma non troppo, non si tratta di. È infatti Sira dare notizia sui propri profili social dell’uscita della traccia. Che cosa sappiamo deltra– Il titolo, a dispetto di quanto si mormorava in un primo momento, èMe ...

