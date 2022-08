Elezioni | da venerdì a domenica deposito simboli e programmi | settimana dopo le liste

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Pronti, via. Ancora un giorno mezzo per definire alleanze e, poi daprossimo entra nel vivo la corsa elettorale verso l'appuntamento del 25 settembre. Dalle 8 del 12 agosto alle 16 di16 (tra il 44/mo e il 42/mo giorno antecedente a quello previsto per il voto), sarò possibile depositare idei partiti con il relativo statuto o, in mancanza, con l'indicazione degli organi del partito, della loro composizione e delle relative attribuzioni. Contestualmente andrà effettuata l'eventuale dichiarazione di collegamento tra i partiti che dovrà essere reciproca e andrà depositato il programma elettorale, con l'indicazione del capo della forza politica. Ancora più di unaa disposizione invece per quanto riguarda la definizione delle ...