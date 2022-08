Elezioni 2022, Calenda: “Accordo con Renzi? Premesse ci sono” (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – L’intesa elettorale tra Azione e Iv, si farà: “spero di si’. Ci sono tutte le Premesse. Io con Renzi ho governato quattro anni, abbiamo sempre litigato però le cose le abbiamo fatte”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato a ‘Omnibus’ su La7, sottolineando che “delle alleanze elettorali non me ne frega nulla, se riesco a farle bene ma non rinuncio alla nettezza di quello che voglio fare. Il Paese deve uscire da questo impasse, per cui l’Italia non riesce a fare mai le cose normali”. Il leader di Azione torna poi sullo scontro con Di Maio. “Io non ho mai pensato che Di Maio non avesse i titoli per candidarsi. Quello che mi ha colpito di Di Maio, che non aveva alcuna esperienza di governo, è che ha voluto il Ministero dello Sviluppo Economico che raggruppa 4 ministeri. Ma Di Maio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – L’intesa elettorale tra Azione e Iv, si farà: “spero di si’. Citutte le. Io conho governato quattro anni, abbiamo sempre litigato però le cose le abbiamo fatte”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, intervistato a ‘Omnibus’ su La7, sottolineando che “delle alleanze elettorali non me ne frega nulla, se riesco a farle bene ma non rinuncio alla nettezza di quello che voglio fare. Il Paese deve uscire da questo impasse, per cui l’Italia non riesce a fare mai le cose normali”. Il leader di Azione torna poi sullo scontro con Di Maio. “Io non ho mai pensato che Di Maio non avesse i titoli per candidarsi. Quello che mi ha colpito di Di Maio, che non aveva alcuna esperienza di governo, è che ha voluto il Ministero dello Sviluppo Economico che raggruppa 4 ministeri. Ma Di Maio ...

