Covid | 3 740 nuovi positivi in Lombardia | 397 a Bergamo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) A fronte di 26.643 tamponi effettuati, sono 3.740 iin. Asono 397. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-56), mentre aumentano di 5 unità quelli in terapia intensiva (42). I decessi sono 13. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 26.643, totale complessivo: 40.375.795 – icasi: 3.740 – in terapia intensiva: 42 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.081 (-56) – i decessi, totale complessivo: 41.839 (+13) Icasi per provincia Milano: 901 di cui 335 a Milano città;: 397; Brescia: 589; Como: 181; Cremona: 216; Lecco: 101; Lodi: 128; Mantova: 206; Monza e Brianza: 335; Pavia: 220; Sondrio: 80; Varese: 276.

corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Covid oggi Lombardia, 3.740 contagi e 13 morti: bollettino 10 agosto ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 3.740 contagi e 13 morti: bollettino 10 agosto - - CasaItaliaRadio : Covid oggi Lombardia, 3.740 contagi e 13 morti: bollettino 10 agosto ??Leggi di più su - pleccese : Covid oggi Lombardia, 3.740 contagi e 13 morti: bollettino 10 agosto ??Leggi di più su - vivereitalia : Covid oggi Lombardia, 3.740 contagi e 13 morti: bollettino 10 agosto -

Sono 3.i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino- 19 della Regione. Si registrano altri 13 decessi. I nuovi casi di positività a ...Bollettino10 agosto 2022: la situazione nelle regioni. Di seguito la situazione aggiornata ... Lombardia: 3.415.276 (77.511) (3.). Veneto: 2.141.835 (66.465) (3.929). Campania: 2.141.456 (128.C'è un netto calo di ospedalizzazioni di malati covid in Liguria. In 24 ore c'è stata una flessione di 31 casi e ora i ricoverati sono 361 (5 in terapia intensiva, erano 7). Ci sono stati 5 morti, ave ...Anche il bollettino di oggi riporta un trend in evidente flessione: in Lombardia 3.740 casi, in Italia oltre 31mila ...