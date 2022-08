Cosa succede se la Cina invade Taiwan. La simulazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al Center for strategic and international studies (Csis) di Washington si sono tenuti una serie di “giochi di guerra” (wargame), vere e proprie simulazioni strategiche articolate e complesse, per testare la capacità degli Stati Uniti e di Taiwan di difendersi da una potenziale invasione cinese dell’isola. Vari scenari si sono susseguiti per un’intera giornata, dimostrando quanto distruttivo potrebbe essere un conflitto per l’isola, con danni inimmaginabili per tutte le parti coinvolte. L’esercitazione ha coinvolto due squadre, rossa per l’attaccante e blu per i difensori, mappe accurate di Taiwan e dintorni, dadi a venti facce e complessi calcoli al computer. Più che un gioco è sembrata una simulazione di un possibile futuro. Il gioco si è svolto mentre, nel mondo reale, la Cina eseguiva le sue esercitazioni militari ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) Al Center for strategic and international studies (Csis) di Washington si sono tenuti una serie di “giochi di guerra” (wargame), vere e proprie simulazioni strategiche articolate e complesse, per testare la capacità degli Stati Uniti e didi difendersi da una potenziale invasione cinese dell’isola. Vari scenari si sono susseguiti per un’intera giornata, dimostrando quanto distruttivo potrebbe essere un conflitto per l’isola, con danni inimmaginabili per tutte le parti coinvolte. L’esercitazione ha coinvolto due squadre, rossa per l’attaccante e blu per i difensori, mappe accurate die dintorni, dadi a venti facce e complessi calcoli al computer. Più che un gioco è sembrata unadi un possibile futuro. Il gioco si è svolto mentre, nel mondo reale, laeseguiva le sue esercitazioni militari ...

