Cosa farà il centrodestra su tasse e reddito di cittadinanza: «La flat tax al 15%? Irrealistica» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Che fine ha fatto la flat tax? Nel programma comune del centrodestra per le elezioni del 25 settembre scompaiono le promesse per i dipendenti. Ieri gli sherpa dei partiti si sono incontrati per definire i punti dell'accordo tra i partiti. E sulla tassa piatta c'è grande lontananza. L'idea di Matteo Salvini era quella di imporla anche sui redditi dei dipendenti con un'aliquota al 15%. Forza Italia la vuole al 23% per famiglie e imprese. Mentre per Fratelli d'Italia un prelievo del 15% è accettabile solo su quella quota di reddito imponibile che supera il livello dell'anno precedente. «La direzione di marcia è unica anche se ogni partito ha la propria idea», dice oggi a La Stampa il responsabile del programma di Fi Alessandro Cattaneo. Ma gli stessi problemi ci sono sul reddito di ...

