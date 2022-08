Comune di Udine: 8 Posti come Istruttore Tecnico – Categoria C1 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Comune di Udine ha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione a tempo indeterminato di 8 Istruttori Tecnici, Categoria C1. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto istruttori tecnici, Categoria C1. Requisiti ed Invio della Domanda I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalita' di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito internet del Comune di Udine all'indirizzo www.Comune.Udine.it Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile all'indirizzo ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildiha indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione a tempo indeterminato di 8 Istruttori Tecnici,C1. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto istruttori tecnici,C1. Requisiti ed Invio della Domanda I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalita' di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito internet deldiall'indirizzo www..it Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire telematicamente aldimediante il portale raggiungibile all'indirizzo ...

