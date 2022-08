Case trasformate in B&B abusivi a Ischia: 5 persone nei guai (Di mercoledì 10 agosto 2022) Affittavano la propria abitazione, garantendo ai vacanzieri posti letto e servizi, senza però alcuna licenza e senza produrre alcuna fattura. E così nel mirino dei Carabinieri sono finite ben cinque host privati. In particolare, un 85enne è stato denunciato per aver improvvisato un Bed and Breakfast completo di 3 camere, tutto rigorosamente in nero. Case L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Affittavano la propria abitazione, garantendo ai vacanzieri posti letto e servizi, senza però alcuna licenza e senza produrre alcuna fattura. E così nel mirino dei Carabinieri sono finite ben cinque host privati. In particolare, un 85enne è stato denunciato per aver improvvisato un Bed and Breakfast completo di 3 camere, tutto rigorosamente in nero.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CronacaFlegrea : Case trasformate in alberghi: denunciate 5 persone - cronista73 : Ischia e Procida, case trasformate in B&b senza autorizzazioni: scattano le denunce - corrmezzogiorno : #Napoli Ischia e Procida, case trasformate in B&b senza autorizzazioni: scattano ... - mattinodinapoli : Case trasformate in B&B abusivi, 5 'imprenditori' denunciati a Ischia - Andrea52989809 : @fattoquotidiano Nell'arco di 50anni Italia ha subito cambiamenti drastici. Non ci sono più contadini, sono impren… -